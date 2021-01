Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A): “We hebben nog veel huiswerk, de controle op de reizigers moet beter”

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) kondigde onlangs aan dat “het rijk van de vrijheid” in zicht is. En dat is het ook, zei hij nog een keer in De Ochtend op Radio1. “Maar er is nog huiswerk, zeker op het vlak van de reizigers, die nog al te vaak ontsnappen aan controles. De gaten in de dijken moeten dicht getimmerd worden.”

“Het land is moe. We snakken allemaal naar vrijheid.” Maar minister Frank Vandenbroucke beseft dat we er nog niet helemaal zijn. De experts benadrukten immers afgelopen week dat niet-essentiële reizen nog meer ontmoedigd moeten worden. Het gevaar dat zij nog meer het virus kunnen verspreiden loert om de hoek. Over die kwestie, zegt hij, is hij sinds vrijdag onophoudelijk in overleg.

“We hebben al maatregelen in de kerstvakantie genomen. Verplichte quarantaine voor de terugkerende reizigers en een verplichte coronatest. Maar tegelijk moeten we ook strakker gaan controleren. Er zitten immers nog gaten in die beveiliging en die moeten we dichten.”

“Hoe we die kunnen dichtmaken? Dat gaat niet van vandaag op morgen. We moeten dit in detail gaan bekijken. Wat doen we met mensen die aan controles ontsnappen? Hoe kunnen we die verbeteren? Het is niet zo eenvoudig. De meeste beveiligingsmaatregelen gelden voor al wie langer dan 48 uur in het buitenland verblijft en terugkeert. Maar die regel laat te veel uitzonderingen toe. Tegelijk wil je ook grensarbeid toelaten. (...) Ik vraag gewoon nog een beetje geduld.”

“Maar ik geef toe dat we nog flink wat huiswerk hebben. Op Europees vlak is er nog een pak werk. We zouden beter met mekaar moeten afspreken. In ons land raken buitenlanders niet binnen zonder test waaruit blijkt dat hij of zij niet besmet is. Wel, die test zouden alle landen moeten verplichten. Op die manier kunnen we de gaten in de dijken samen gaan dicht timmeren.”

Vandenbroucke vindt dat we ook moeten beducht zijn voor de mutanten van het virus die op ons afkomen. “Ik vind dat een gevaar. Al moeten mensen ook beseffen dat de basisregels toepassen - handen wassen, mondmasker dragen, in quarantaine gaan als je uit een risicogebied komt - het beste wapen is tegen deze mutant. (...) Aan professor Herman Goossens (UAntwerpen) heb ik gevraagd bijzondere acties te ontwikkelen tegen de mutant en onmiddellijk op de bal te spelen.”

Pfizer

Eergisteren kondigde Pfizer aan minder vaccins te leveren. Gisteravond kwam er dan weer goed nieuws. Het farmabedrijf zou dan toch 86.500 dosissen klaar hebben voor volgende week, uiteindelijk maar 7.000 dosissen minder dan vooraf gepland. Premier Alexander De Croo hekelde de communicatie van Pfizer en ook Vandenbroucke noemt het een mysterie.

LEES OOK. “Onaanvaardbare” vertraging bij Pfizer, maar vaccinatie kan doorgaan

“Na lang aandringen kregen we gisternamiddag, vlak voor de start van de taskforce, goed nieuws. Terwijl we er vrijdag al op aangedrongen hadden.” Wat Pfizer overigens ontkent. “Dat klopt niet. Het is in ieder geval zeer vervelend. In het begin hebben we de taskforce Vaccinatie gevraagd tegenvallers op te vangen. En dat gebeurt ook. De werkgroep is zeer wendbaar. Net als de burgemeesters, die nu al aan de slag zijn.”

“De mensen snakken naar de vrijheid, dat klopt. Maar het rijk is in zicht. We moeten alleen nog even op de tanden bijten. Ja, er zijn tegenvallers. Maar er zijn ook meevallers. (...) 96.000 mensen zijn intussen gevaccineerd. Daar moeten we ons aan optrekken.” Ook in de woon-zorgcentra zullen personeel en bewoners tijdig hun vaccin krijgen, zegt hij nog. Alleen het ziekenhuispersoneel zal nog eventjes moeten wachten. Maar niet lang meer.