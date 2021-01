Open VLD moet zich verdedigen na felle kritiek op online nieuwjaarsreceptie

Op Twitter regent het snoeiharde kritiek op de online nieuwsjaarsreceptie, die Open VLD gisteren hield. Op een selfie van Eline De Munck poseren premier Alexander De Croo en partijvoorzitter Egbert Lachaert dicht bij mekaar, terwijl er op de achtergrond een bandje speelt. “Beste medeburger. Zolang je een tv-studio nabouwt in grote living mag je blijkbaar doen wat je wil”, reageert An Capoen, voormalig Kamerlid voor N-VA.

“Ik hou niet van goedkope politieke afrekeningen, maar Alexander De Croo en Egbert Lachaert: jullie hebben een gigantische voorbeeldfunctie. Jullie vragen aan de bevolking om al een klein jaar grote inspanningen te doen. Hoe denken jullie dat dit Instagram-beeld daartoe bijdraagt?”

Zo twittert privacy-expert Matthias Dobbelaere-Welvaert. En niet alleen hij. Het regent reacties op de Instagram-selfie die Eline De Munck - de host van de Open VLD-nieuwjaarsreceptie - deelt.

Ook An Capoen, die voor N-VA Kamer-lid was tussen 2014 en 2018, haalt keihard uit.

“Beste medeburger. Zolang je een Tv studio nabouwt in grote living mag je blijkbaar doen wat je wil. Inclusief bandje en Eline De Munck. Gooi daar dan nog nougabollen empathie voor mensen die laatste jaar niet naar begrafenis/huwelijk/verjaardag konden bij en je bent safe.”

Maar Open VLD-woordvoerster pareert de kritiek.

“Elke dag zie je mensen in een tv-studio zitten, op anderhalve meter van mekaar”, zegt Zelfa Madhloum. “In De Afspraak op Canvas. In De Zevende Dag op Eén is er altijd een band aanwezig. Wat is het verschil? Ook andere partijen houden, net als wij digitale nieuwjaarsrecepties, zonder publiek.”

En dat doen ze, hoe kan het ook anders, vanwege de coronamaatregelen. De partij verkocht daarvoor meer dan 2.000 aperitief-boxen onder de leden en presenteerde een livestream met reportages, muziek, een quiz en slam poetry met Belgisch kampioene Lisette Ma Neza.

Volgens Madhloum geeft de foto van De Munck een vertekend beeld. “Op de selfie lijkt het door het perspectief alsof ze dicht bij mekaar zitten. Maar de premier en de voorzitter blijven op hun zeteltjes wanneer het beeld wordt getrokken. Ze zitten op 1,5 meter van mekaar. En Eline staat er nog veel verder van. We hebben alles met een meetlat afgemeten. De band staat bovendien opgesteld in een andere ruimte. De studio, waar er gestreamd werd, hier op het hoofdkwartier in Brussel, werd constant verlucht.”

Om haar punt duidelijk te maken deelt ze “een ander perspectief van de foto” (zie foto bovenaan). Al gaat het om een screenshot en dus niet om de selfie.

Ook Lachaert reageerde op Twitter. “Volledig conform de regels.”

Alle kritiek ten spijt, later dit jaar hoopt Open Vld ook een écht feest te houden met zusterpartij MR. In juni viert de liberale partij immers haar 175ste verjaardag.