Werken aan wissel in Brussel-Noord afgerond

Brussel -

Sinds zondagochtend om iets na 9 uur zijn in Brussel-Noord weer alle sporen beschikbaar. De voorbije dagen was er hinder aan sporen 3 en 4 van het station, na een grondverzakking onder een spoorwissel in de nacht van donderdag op vrijdag. Intussen zijn de sporen dus weer stabiel, meldt spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel. Een eerste trein reed al probleemloos over de wissel.