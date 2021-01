Vanaf 1 februari één enkel ticket voor openbaar vervoer in en rond Brussel

Brussel - Met de nieuwe Brupass XL-tickets en -abonnementen komt er vanaf 1 februari één enkel ticket en een gemeenschappelijk tarief dat toegang biedt tot al het openbaar vervoer in Brussel én een uitgebreide zone van 11,5 km rond het Hoofdstedelijk Gewest.

Dat melden de betrokken bedrijven, NMBS, De Lijn, MIVB en TEC, en de verschillende bevoegde ministers zondagochtend in een gemeenschappelijk persbericht. Er bestonden al tickets waarmee het volledige aanbod van het openbaar vervoer gebruikt kon worden, maar het gebruik van die MTB- en Jump-tickets was beperkt tot het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor de bediening van de luchthaven van Zaventem is er wel nog een speciaal tarief.

Bedoeling van de uitbreiding naar het Brupass XL-systeem is het gebruik van het openbaar vervoer aanmoedigen in Brussel en de rand. Het eind vorig jaar ingevoerde vervoersplan van de NMBS hield al meer rekening met de aansluitingen op de bussen, trams en metro van MIVB, De Lijn en Tec. Daarnaast is het treinaanbod ‘s ochtends vroeg en ‘s avonds laat ook uitgebreid.

“Meer verplaatsingsmogelijkheden”

Door deze en andere aanpassingen “zijn er meer verplaatsingsmogelijkheden met het openbaar vervoer in Brussel en vanuit de randgemeenten”, klinkt het. Dat aanbod is “nu ook gemakkelijker toegankelijk voor iedereen dankzij één enkel ticket en met één enkel tarief”.

De hele Brupass XL-zone wordt bediend door bijna 1.400 treinen per dag, met 52 stations en ruim 2.800 bus-, tram- en metrohaltes.

Eén rit in de Brupass-zone, die enkel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beslaat, zal 2,4 euro kosten, en een tienrittenkaart zal 15 euro kosten. Een Brupass voor 1 dag komt neer op 7,5 euro. Eén rit in de Brupass XL-zone zal 3 euro kosten, een tienrittenkaart 20 euro. Daarnaast zijn er ook maand- en jaarabonnementen in beide formules. De producten worden toegevoegd aan het bestaande aanbod van de vier operatoren. Enkel de Brupass XL voor één rit en tien ritten zal niet verkrijgbaar zijn bij De Lijn.

Ten vroegste begin 2022 zullen er ook digitale versies van deze producten zijn.