Vier vermisten in Hoge Venen teruggevonden, burgemeester vraagt wandelaars proviand mee te nemen en een goed opgeladen gsm

Vier personen, twee groepjes van twee, zijn zaterdag voor het vallen van de avond niet meer tot bij hun auto geraakt. De hulpdiensten werden opgeroepen en konden hen uiteindelijk voor middernacht nog terugvinden.

Het ging om twee meisjes die relatief snel, om 20.30 uur, teruggevonden werden. Voor het tweede groepje, twee Oostenrijkers, verliep de zoektocht moeilijker. Zij konden pas om 23.30 weer gelokaliseerd worden. Dat meldt Jean-Paul Bastin, burgemeester van Malmedy.

Een vijftiental brandweerlieden, met onder meer een 4x4-vrachtwagen en een drone met een thermische camera, was betrokken bij de zoektocht, net als de civiele bescherming. De politie had meer dan 20 mensen ter plaatse, onder andere met speurhonden. De twee Oostenrijkers kregen een medische check-up, maar moesten niet gehospitaliseerd worden.

Niet de eerste keer

Het is lang niet de eerste keer dat iemand verloren loopt in de regio. Ook in de nacht van woensdag op donderdag rukte de politie van Stavelot-Malmedy uit om een Brussels koppel in de Hoge Venen te redden. “het lichaam van de vrouw was helemaal verstijfd. ze was ook gedesoriënteerd. Hadden we nog een paar uur langer gewacht , had het dramatisch kunnen aflopen. Het gebied, waar ze wandelden, is dan ook bijzonder gevaarlijk ”, getuigt inspecteur Manu Servais in de Waalse krant L’Avenir.

Om interventies te vermijden herhaalt de burgemeester van Malmedy dat de avond al vroeg valt in deze periode van het jaar. Daarnaast raadt hij wandelaars in de Venen ook aan een goed opgeladen gsm bij te hebben, net als wat proviand en een zaklamp.