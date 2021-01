Vrouw in levensgevaar na aanrijding door slippend voertuig in Aalst

Aalst - In Aalst is de bestuurster van een voertuig vrijdagavond aangereden door een ander voertuig dat op dezelfde locatie ook aan het slippen was gegaan. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen. De vrouw, van het jaar 1983, was ongedeerd nadat ze met haar auto in de gracht was terechtgekomen nadat ze zelf ook aan het slippen was gegaan. De tweede slippartij deed zich voor terwijl de auto van het slachtoffer getakeld werd.

De vrouw was vrijdagavond omstreeks 18 uur door het gladde wegdek de controle over het stuur verloren, waardoor haar voertuig in een gracht langs de Heidebosstraat terechtkwam. Tijdens de takelwerken kwam een tweede voertuig aangereden, dat ook ging slippen. De vrouw werd door dat voertuig gegrepen en is in levensgevaar.

De bestuurder van het tweede voertuig had niet gedronken.