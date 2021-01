Protocol afgesloten met afspraken over laden en lossen van pluimvee bij koude temperaturen

In een koudeprotocol hebben Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) en de Vereniging van Industriële Pluimveeslachthuizen en het Nationaal Verbond van Pluimveeslachthuizen en Uitsnijderijen afspraken gemaakt over het laden, vervoeren en lossen van pluimvee bij erg koude temperaturen. Anders dan grootvee is pluimvee immers minder goed bestand tegen de koude.