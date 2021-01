Corona-uitbraak in residentie voor mensen met dementie: helft bewoners besmet, al zeven overlijdens

In Huis Perkeveld, een residentie voor personen met dementie van woonzorgcentrum Dommelhof in Tielt-Winge, is een uitbraak van het coronavirus vastgesteld. Ongeveer de helft van de 36 bewoners raakte besmet, en er zijn ook al zeven overlijdens te betreuren.

Woonzorgcentrum Dommelhof is opgebouwd rond een aantal gebouwen, waaronder Huis Perkeveld, met elk een verdieping die volledig gescheiden is van het gelijkvloers. Eind december kreeg het gelijkvloers van Huis Perkeveld al eens te kampen met een aantal besmettingen, toen is er ook één persoon aan de gevolgen van het virus overleden. Na de jaarwisseling bleek dat het virus zich ook op de eerste verdieping had genesteld.

Zeven overlijdens op tweetal weken

“Uiteindelijk is ongeveer de helft van de 36 bewoners van het huis besmet geraakt”, zegt gelegeerd bestuurder Koen Van Roy. “Wat zolang onder controle leek, is ons helaas door de vingers geglipt. Zeven overlijdens op een tweetal weken, dat weegt onnoemelijk zwaar voor iedereen die betrokken is bij de zorgverlening.”

Bij het personeel is er nog geen probleem. Een aantal medewerkers is besmet geraakt, maar de werking van het centrum is niet in het gedrang gekomen. Er is geen hulp ingeroepen moeten worden van bijvoorbeeld vrijwilligers of het Rode Kruis.

Omdat het woonzorgcentrum sowieso al volledig opgedeeld is in bubbels in de verschillende gebouwen, verloopt in drie vierde van het centrum alles volledig normaal. De vaccinatie op 25 januari kan daar dus gewoon doorgaan zoals gepland.