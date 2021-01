Regering gaat gaten in de beveiliging tegen buitenlandse varianten dichten

Het kernkabinet buigt zich maandag over concrete maatregelen om buitenlandse varianten van het coronavirus zo veel mogelijk buiten de grenzen te houden. Dat heeft vicepremier en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) zondag gezegd in VTM Nieuws. Een verbod op niet-essentiële reizen is niet aan de orde, maar hij sluit niet uit dat de regering “verder gaat in het ontraden en moeilijk maken van buitenlands reisverkeer”.

In vergelijking met de omringende landen kan België momenteel relatief goede coronacijfers voorleggen, maar beleidsmakers en virologen zijn beducht voor het oprukken van buitenlandse varianten. Zondag nog raakte een uitbraak met de Britse variant in een woon-zorgcentrum in het West-Vlaamse Merken bekend.

“Er zijn nog een aantal gaten in onze beveiliging. We zijn aan het onderzoeken hoe we die gaten echt kunnen dichtmaken”, zei Vandenbroucke. Hij wees er onder meer op dat de regels rond testing en quarantaine niet gelden voor mensen die minder dan 48 uur in het buitenland verbleven of minder dan 48 uur in ons land verblijven. “Dat is een gat dat we moeten dichten”, aldus de minister.

Verwacht wordt dat die termijn wordt ingekort. Vandenbroucke wou zich in VTM Nieuws niet uitspreken over een termijn van 24 uur. In het VRT-programma De Zevende Dag sprak vicepremier en minister van Justitie Vincent Van Quickeborne (Open VLD) over 16 uur. “Dat is een voorstel dat is gedaan en waarmee we kunnen leven”, zei hij. Beide ministers beklemtoonden wel dat grensarbeid mogelijk moet blijven.

Reisverbod

Een verbod op niet-essentiële reizen achten Vandenbroucke en Van Quickenborne niet aan de orde. Het is in strijd met de Europese verplichtingen en het is ook allesbehalve evident om zo’n verbod effectief te controleren. “Maar ik sluit niet uit dat we verder gaan in het ontraden en moeilijk maken van buitenlands reisverkeer”, zo bepleitte Vandenbroucke een strikte afdwinging van de regels rond testing en quarantaine. “We gaan het nodige doen, daar mag je zeker van zijn.”

Van Quickenborne sprak onder meer over sancties voor mensen die de testverplichtingen bij aankomst in het land aan hun laars lappen. “Wij kunnen als overheid perfect zien wie dat respecteert en wie niet”, zei hij. “Als je geen mondmasker draagt of je niet houdt aan het samenscholingsverbod, dan riskeer je een boete. Als mensen zich moedwillig niet laten testen, ook al is dat verplicht, dan moet je ook kunnen optreden”.

Van Quickenborne wijst er wel op dat de regels voor terugkeerders al beter opgevolgd worden. Na de kerstvakantie liet al 60 tot 65 procent van de mensen zich testen, maar “dat zijn er nog altijd te weinig”.