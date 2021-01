Labo dat Britse variant in Houthulst heeft vastgesteld, wil bevolking massaal screenen

Houthulst - De ontdekking van meer dan 100 gevallen van de Britse variant van het coronavirus in Houthulst betekent dat de besmettelijke stam veel meer circuleert dan we voorheen dachten. “Op zich is dat geen ramp”, zegt diensthoofd Bruno Verhasselt van het labo dat de gevallen heeft vastgesteld. “Maar we moeten zo veel mogelijk screenen zodat deze mensen in quarantaine kunnen gaan.”

De aanwezigheid van de nieuwe Britse variant lijkt zondag door de grootschalige detectie een nieuwe realiteit in ons land. Toch is het nodig de verspreiding zo goed mogelijk af te remmen. “Als je dit gewoon loslaat zal de Britse variant bij ons de dominante variant worden. Indien dat te snel gaat, zullen we een overspoeling zien van de intensieve zorgen”, zegt Verhasselt.

Verhasselt pleit voor een grootschalige screening om de Britse variant snel te detecteren. “We moeten screenen en zo veel mogelijk gevallen ontdekken”, klinkt het. “Mensen kunnen het virus onbewust overdragen omdat de helft geen symptomen heeft. Het aantal gevallen in Houthulst is ook zeer snel aan het stijgen.”

De stijging van het aantal bevestigde coronabesmettingen gaat de afgelopen dagen minder snel. Het aantal ziekenhuisopnames en aantal overlijdens daalt nog steeds. Zondagmiddag raakte ook bekend dat de West-Vlaamse gemeente Houthulst te kampen heeft gekregen met een uitbraak van de Britse variant: 128 personen raakten daar besmet, waarvan 63 in een woon-zorgcentrum.

Dat nieuws is verontrustend omdat de Britse variant erg besmettelijk is. Verhasselt wil vermijden dat de nieuwe stam te snel dominant wordt. Anders zal dat ook bij ons tot een nieuwe besmettingsgolf leiden en komen toekomstige versoepelingen onder druk.