Woon-zorgcentrum De Bloemelingen in Zolder gesloten na corona-uitbraak

Heusden-Zolder - Het woon-zorgcentrum De Bloemelingen in Zolder is gesloten wegens een corona-uitbraak. Op de gesloten afdeling zijn 17 van de 21 bewoners besmet met het coronavirus. Directrice Nanda Van Ende liet zondag weten dat ook vier personeelsleden besmet zijn. “We hadden tot nu corona buiten kunnen houden. We zaten op drie weken van het einde, maar we maken er nu het beste van”, zegt ze. “Maandag worden alle 87 personeelsleden getest. Het Agentschap Zorg en Gezondheid, waarmee we in contact staan, is op de hoogte.”

Het woon-zorgcentrum in Zolder telt in totaal 132 bewoners. Door de corona-uitbraak is geen bezoek meer mogelijk. Afgelopen woensdag kregen de bewoners een eerste vaccin toegediend. “Enkele bewoners op de gesloten afdeling kregen de voorbije dagen te maken met milde klachten. We dachten dat het bijwerkingen waren van het toegediende vaccin. Dat hoopten we althans, maar de testen wezen jammer genoeg op een coronabesmetting”, zegt Van Ende. “De mensen van de gesloten afdeling, waar de uitbraak gebeurde, komen sowieso niet in contact met andere bewoners. Het is nu een Covid-afdeling waar het personeel aangepaste beschermingskledij draagt.”

“Op de andere afdelingen in ons woon-zorgcentrum zijn er geen zieken. We blijven onze bewoners zo goed mogelijk de nodige zorgen geven. De families van de bewoners zijn ook heel begripvol. Vanuit hun kant krijgen we veel steunbetuigingen”, aldus Van Ende.