Britse coronavariant ontdekt in Aalsterse school: directie neemt meteen strenge maatregelen

Aalst - Ook in Aalst is een geval van de Britse variant van het coronavirus bekend geraakt. Vrijdagavond bleek dat een van de leerlingen van de BSBO De Brug in de Welvaartstraat in Aalst besmet is de variant. De school neemt meteen strenge maatregelen.

Om privacyredenen maakt de school niets bekend over de identiteit en de omstandigheden van de leerling of leerlinge die de besmetting heeft opgelopen. “Van zodra we op de hoogte werden gesteld dat een van onze leerlingen besmet leek met de gevaarlijke nieuwe variant hebben we onmiddellijk onze verantwoordelijkheid genomen”, zegt de woordvoerster van de school Céline Hertecant. “De wetgeving stelt dat enkele de zogenaamde hoogrisicocontacten van de leerlingen in quarantaine dienden geplaatst te worden, maar we hebben beslist om ook alle laagrisicocontacten in quarantaine te plaatsen. Dat betekent concreet dat alle leerlingen en leerkrachten die met de leerling in kwestie in contact zijn geweest, in quarantaine moesten gaan. Iedereen werd ondertussen verwittigd.”

De rest van de school moest voorlopig niet gesloten worden, laat Hertecant nog weten. “We doen er, in samenspraak met het CLB, alles aan om de andere leerlingen onderwijs te blijven aanbieden, op school of via afstandsonderwijs”, klinkt het. “Momenteel zijn we die puzzel aan het leggen en we zullen alle ouders zo snel mogelijk inlichten via smartschool.”