Pfizer “meer dan ooit een betrouwbare factor in dit verhaal”, zegt directeur

Pfizer is “meer dan ooit een betrouwbare factor in dit verhaal”. Zo heeft managing director Karel Van De Sompel van Pfizer Belgium Luxembourg in het VRT-programma De Zevende Dag gereageerd op de kritiek die het farmabedrijf moest slikken omdat het volgende week minder vaccins zal leveren. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke betreurt de “vervelende” communicatie, maar stelt tevreden vast dat de uiteindelijke impact op de vaccinatiecampagne klein zal zijn.

Pfizer liet vrijdag verstaan dat het zijn leveringen aan Europese landen tijdelijk moet vertragen. België bijvoorbeeld zou slechts 60.000 in plaats van 100.000 doses ontvangen. De aankondiging zorgde voor forse kritiek, onder meer bij premier Alexander De Croo. Zaterdagavond bleek dan plots dat Pfizer maandag slechts 7.000 doses minder dan gepland zou leveren.

Volgens Van De Sompel kan Pfizer tijdelijk wat minder doses leveren omdat het bedrijf zijn productiecapaciteit drastisch gaat verhogen. “We zijn meer dan ooit een betrouwbare factor in dit verhaal. Vanaf het begin werken wij dag en nacht om te zorgen dat onze vaccins tijdig geleverd worden”, verzekert de directeur.

Van De Sompel stelt vast dat er de voorbije dagen “misinterpretatie” is geweest van een heleboel cijfers die circuleerden. Hij erkent ook dat de communicatie vlotter had kunnen lopen. “Ikzelf was graag een beetje eerder op de hoogte geweest zodanig dat ik eerder de autoriteiten had kunnen verwittigen.”

Van De Sompel wijst er wel op dat de omstandigheden uitzonderlijk zijn. Zo heeft de Europese Commissie in een paar weken tijd 400 miljoen extra doses besteld. “Wij kunnen niet zomaar aan een knopje draaien om meer vaccins van de band te laten rollen. Het gaat om een kleine vertraging om nadien sneller te kunnen gaan.”

“Zeer vervelend”

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) vond de communicatie van Pfizer wel “zeer vervelend”. De regering vernam het nieuws vrijdag via de pers van het gezondheidsinstituut in Noorwegen. “Het minste wat je zou verwachten is dat we tijdig geïnformeerd worden”, zei hij in VTM Nieuws.

Vrijdag en zaterdag is er dan druk overleg geweest om de vaccinatiecampagne te herbekijken, tot zaterdagavond bleek dat er volgende week slechts 7.000 doses minder dan verwacht geleverd zouden worden. Enkel op de vaccinatiestrategie in de ziekenhuizen zal er uiteindelijk “een kleine impact” zijn, aldus Vandenbroucke, die erop wijst dat er tijdens de vaccinatiecampagne nog mee- en tegenvallers zullen opduiken.

Marathon, geen spurt

Ook vaccinoloog Pierre Van Damme betreurde in De Zevende Dag “de spijtige communicatie”, maar ook hij wees erop dat er nu eenmaal af en toe flink bijgestuurd zal moeten worden. “Het is niet evident want je moet telkens een hele machine in gang zetten, maar dat gaat nog gebeuren. Een lot dat afgekeurd wordt, of bijvoorbeeld dat je zes dosissen uit een flacon kunt halen in plaats van vijf. We gaan nog wel moeten bijschakelen.”

Van Damme meldde ook dat de ongeveer 127.000 doses die momenteel nog in de diepvriezers liggen volgende week zo goed als allemaal toegediend gaan worden. “We zijn geleidelijk gestart, we zien eerst dat iedereen mee is. Je start een marathon ook niet met een spurt. En stel je voor dat we toch 40.000 doses minder gekregen hadden, dan zouden we blij geweest zijn dat we het zo gedaan hadden.”