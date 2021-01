Archeologen leggen 3.000 jaar oude dodentempel bloot in Egypte

In de Egyptische necropolis Sakkara, op zo’n 30 kilometer van de hoofdstad Caïro, hebben archeologen een dodentempel en meer dan 50 sarcofagen blootgelegd. De sarcofagen dateren uit het Nieuwe Rijk van de Egyptische oudheid en zijn meer dan 3.000 jaar oud.

De necropolis van Sakkara is een van de belangrijke begraafplaatsen van het Oude Egypte. In het midden ervan ligt de bekende trapppiramide van farao Djoser (circa 2.720-2.700 voor Christus).

De nieuwe ontdekkingen zijn gedaan door een team van Egyptische archeologen onder leiding van Zahi Hawass, een invloedrijke archeoloog en gewezen minister van Oudheden. Dat heeft het Egyptische ministerie van Toerisme en Antiquiteiten gemeld.

De archeologen hebben in Sakkara de dodentempel van de vrouw van farao Teti, koningin Nearit, ontdekt. Daarnaast werden ook 50 sarcofagen uit het Nieuwe Rijk (periode tussen 1.550 en 1.070 v.C.) blootgelegd. De vondst omvat ook een vier meter lange papyrusrol met hoofdstuk 17 uit het Dodenboek, net als een reeks andere artefacten.

“Het is de eerste keer dat we kisten van 3.000 jaar oud terugvinden in de omgeving van Sakkara”, aldus Hawas.

Egypte heeft de voorbije jaren verschillende grote archeologische vondsten bekendgemaakt. Die vondsten moeten helpen om de Egyptische toeristische industrie, de belangrijkste bron van inkomsten in Egypte, nieuw leven in te blazen.

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP