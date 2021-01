Vrachtschip gezonken in Zwarte Zee: minstens twee opvarenden verdronken

Een vrachtschip geregistreerd onder de vlag van de eilandstaat Palau is zondag in de Zwarte Zee langs de Turkse kust gezonken. Dat hebben de Turkse lokale autoriteiten gemeld. Een reddingsoperatie is opgezet voor de bemanning van de ‘Arvin’. Er is sprake van minstens twee doden, hun lichamen werden reeds gevonden.

“Volgens onze informatie bevindt een vijftiental bemanningsleden zich aan boord van drie reddingssloepen. Een reddingsoperatie is opgestart”, zei de gouverneur van de provincie Bartin, in het noorden van Turkije, Sinan Güner.

Nadien verduidelijkte hij dat het om een schip met Oekraiënse bemanning gaat. Het cargoschip was onderweg van Georgië naar Bulgarije. Volgens Güner kwam het schip in de problemen door het slechte weer.

Er zijn inmiddels twee levenloze lichamen gevonden, aldus Güner, geciteerd door het Turkse staatspersagentschap Anadolu. Vijf opvarenden zijn gered. Het schip telde dertien bemanningsleden. Sommige Turkse media maken gewag van vijftien opvarenden. Het Russische persbureau Interfax spreekt op basis van Russische autoriteiten van twaalf opvarenden, onder wie twee Russen.

In eerste instantie hadden de Turkse autoriteiten gemeld dat het om een Russisch schip ging, maar het schip staat geregistreerd onder de vlag van Palau, een eilandstaat in de Stille Oceaan. Er was eerst sprake van een volledig Russische bemanning.

Volgens de gouverneur van Bartin zijn de weersomstandigheden slecht, met stormweer en hoge golven, wat de reddingsactie bemoeilijkt. Het ministerie van Defensie laat via Twitter weten dat ook een marineschip ter plaatse gaat om te helpen in de zoektocht naar overlevenden. In het gebied waar het schip gezonken is, staat zondag hevige wind en zijn er sneeuwbuien, waardoor de zichtbaarheid beperkt wordt.