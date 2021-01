“Gevandaliseerde winkelkarretjes” op Colruyt-parking blijken werk van eigen personeel

Torhout - Bizar tafereel zondagochtend aan de Torhoutse Colruyt. Een vijftiental omgekeerde winkelkarretjes lagen er verspreid op de parking.

Een “schandalige vandalenstreek” klonk het al snel op sociale media. Maar dat bleek niet het geval. “De karretjes werden zaterdagavond door ons personeel zo geplaatst omdat er maandag containers worden geplaatst voor verbouwingswerken in de winkel”, verduidelijkt regionaal verkoopsdirecteur Rudi Dewulf. “Dat was nodig omdat buurtbewoners de parking tijdens de werken in de straat op zondag mogen gebruiken. De werken zullen drie à vier dagen duren.”