REACTIES. Gouden Schoen Refaelov sluit topweek af met driepunter: “Soms heb je wat geluk nodig”

Antwerp was zondagnamiddag te sterk voor AA Gent. Kums had de kans om Gent op voorsprong te trappen vanop de stip, maar miste. Even later besliste Martin Hongla de wedstrijd door voor Antwerp de enige goal van de wedstrijd tegen de touwen te werken. Bij Gent overheerste dan ook ontgoocheling, terwijl men bij Antwerp vooral tevreden was met de clean sheet.

Sven Kums (AA Gent): “Ik wilde mijn ploeg op voorsprong zetten, dus is zo’n penaltymisser zuur”

Sven Kums had in de tweede helft dé kans om AA Gent op voorsprong te schieten, maar mikte tegen de paal. De Gentse aanvoerder was na de match dan ook ontgoocheld. “Als je hem niet binnen schiet is het niet goed getrapt natuurlijk. Heel frustrerend, want ik wilde mijn ploeg op voorsprong zetten en als dat niet lukt, dan is dat zuur.”

Ondanks de nederlaag vond Kums de prestatie van zijn team niet slecht. “Ik denk dat we de wedstrijd onder controle hadden. We hebben bijna geen enkele kans weggegeven, enkel op het einde. Op zich vond ik ons ook wel dominant. Wat hadden we meer kunnen doen? De laatste pass kon beter en zeker in eerste helft misten we présence voor de goal. In de tweede helft hebben we meer voorzetten proberen trappen omdat we jongens hebben met gestalte. Zo konden we een paar keer dreigen, maar dat is al bij al toch te weinig gelukt.”

Sinan Bolat (AA Gent): “Een beetje het verhaal van de laatste weken”

“Dit is heel frustrerende nederlaag”, begon de doelman zijn relaas van de match. “Het is een beetje het verhaal van de laatste weken: we hebben veel balbezit en komen tot kansen, maar als de bal er niet ingaat, dan weet je dat er voor hen ook een kansje zal komen. We hebben dan ook pech dat hun kans dan ook meteen binnen gaat. Als je achter komt tegen Antwerp weet je dat het moeilijk wordt.”

Het is een euvel waar Gent wel vaker mee kampt. Toch wordt er volgens Bolat vaak op gewerkt tijdens de training. “We werken heel de week op efficiëntie en op afwerking, maar het moet natuurlijk in de matchen gebeuren. We kunnen niets anders dan te blijven werken en te blijven proberen om kansen te creëren. Dat doen we al enkele weken heel goed, maar dan moet je ze ook binnentrappen. Of het speciaal was om tegen Antwerp te spelen? Ja, toch wel. Ik heb drie mooie jaren beleefd bij Antwerp en ben de club en de fans heel dankbaar voor alles wat ze voor mij gedaan hebben. Het was ook fijn om mijn ex-ploegmaats terug te zien. Maar jammer genoeg konden we de drie punten niet thuishouden.”

Lior Refaelov (Antwerp): “Om een match te winnen heb je soms wat geluk nodig”

Voor Lior Refaelov was het zijn eerste wedstrijd als winnaar van de Gouden Schoen. Met een driepunter kan de Israëliër dan ook terugkijken op een geslaagde week. ““Als je een trofee wint als de Gouden Schoen moet je nog meer tonen en nog vaker het verschil maken dan ervoor. Het was een schitterende week met nu ook een perfect einde. We staan nu derde, dus ik ben erg blij.”

Antwerp liet het initiatief aan Gent. Onderdeel van het tactische plannetje van Vercauteren volgens Refaelov: “We speelden meer in blok en speculeerden een beetje op de counter. We hielden het goed gesloten, want Gent kreeg niet veel kansen. Om een match te winnen heb je soms wat geluk nodig zoals bij de gemiste strafschop. Dan kunnen we uiteindelijk nog zelf een mooie goal maken om de match te winnen.” Door de iets meer behouden aanpak kwam Refaelov minder dan anders aan de bal. Toch maakte de Gouden Schoen daar geen probleem van. “Ik raak liever veel de bal, maar als je weet dat je tegen een Gent moet spelen dat veel kwaliteiten heeft, moet je het soms eens op een andere manier aanpakken. Ik denk niet dat dit altijd ons gameplan zal zijn. Maar voor deze week was dat wel het geval en het bleek succesvol.”

Ritchie De Laet (Antwerp): “De accenten lagen afgelopen week vooral op het verdedigende aspect”

Ook Ritchie De Laet was na de Antwerpse zege een gelukkig man. “Ik was vooral blij dat Haroun bij de goal niet zelf schoot”, grijnsde de kapitein van ‘The Great old’. “Martin (Hongla, nvdr.) liet de bal goed lopen en ging dan perfect diep. Haroun verstuurde daarop de ideale steekbal, die door Martin prima afgewerkt werd.”

Voor het eerst zat Franky Vercauteren op de bank bij Antwerp en meteen pakte zijn team de drie punten. “Na vorige hebben we hard gewerkt op het in blok spelen en het ging natuurlijk gemakkelijker nu de trainer erbij was zodat hij zelf zijn ideeën kon uitleggen”, vertelde De Laet over de invloed van de coach. “Ook fijn dat we die clean sheet konden pakken natuurlijk. De accenten lagen deze week op het verdedigende werk. De aanvallende patronen zullen waarschijnlijk voor volgende week zijn. We hebben collectief heel hard gewerkt en weinig weggegeven. En wat we hebben weggegeven, heeft Ali goed gepakt. De penalty? Ik dacht dat hij de bal raakte, maar dat zal wel niet. Daar komen we goed weg, maar voor het overige hebben we weinig weggegeven.”

Er was afgelopen week opnieuw heel wat te doen rond Lamkel Zé op de Bosuil, maar veel invloed heeft dat volgens De Laet niet gehad. “80% van de spelers waren hier vorig jaar ook en die zijn het gewoon van daarmee om te gaan. Voor ons is dat niets nieuws. Wij doen gewoon verder en zullen wel zien wat er van bovenaf beslist wordt. Wij spelers kunnen alleen maar aanvaarden wat zij beslissen.”