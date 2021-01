Hasselt / Asse - In woon-zorgcentrum Spanjeberg in Zellik, een deelgemeente van het Vlaams-Brabantse Asse, heeft zondagmiddag een brand gewoed. Negentig bewoners zijn geëvacueerd. Dat meldt de woordvoerder van brandweerzone Vlaams-Brabant West.

Er is geen melding gemaakt van gewonden. De brand is ondertussen onder controle, het nablussen is gestart.