Hernan Losada verlaat Beerschot en trekt naar Amerikaanse DC United

Beerschot moet op zoek naar een nieuwe trainer. Hernan Losada trekt immers naar het Amerikaanse DC United. Losada had nog een contract van drie jaar bij de promovendus, maar kiest nu voor een nieuw avontuur in de MLS. Hij bracht Beerschot deze ochtend op de hoogte van zijn overstap. Op het Kiel betreuren ze dat het nieuws vlak voor de match tegen Club Brugge naar buiten komt. Er zal pas na de wedstrijd officieel gecommuniceerd worden. Losada zal ook nog op de bank zitten tegen de landskampioen.

Als een donderslag bij heldere hemel komt het nieuws over het vertrek van Losada niet. De Argentijn werd eerder deze week immers al geciteerd als grootste kandidaat bij viervoudig MLS-kampioen DC United. De timing waarop dat nieuws naar buiten komt is dat wel, want later vandaag speelt Beerschot in eigen huis nog tegen Club Brugge.

DC United is al sinds oktober naarstig op zoek naar een opvolger voor Ben Olsen, die liefst tien jaar hoofdtrainer was bij de club uit Washington DC. Volgens de lokale krant The Washington Post waren er op een gegeven moment 25 kandidaten, waarvan Losada de eerste keuze was.

Sinds de start van de Major League Soccer in 1996 is DC United een van de meest succesvolle clubs in Noord-Amerika. Alleen Los Angeles Galaxay (5) veroverde in die periode meer MLS-titels dan United (4). Tot voor kort had het nog ene Wayne Rooney onder contract staan.