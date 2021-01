Hier sloeg Britse variant al toe: een woon-zorgcentrum, een zorgvoorziening en een basisschool

Op enkele plaatsen in Vlaanderen zijn dit weekend meldingen binnengekomen van besmettingen met de Britse variant van het coronavirus. Het gaat onder meer over een woon-zorgcentrum en een zorgvoorziening in Houthulst en een basisschool in Aalst.

In woon-zorgcentrum De Groene Verte in Merkem (Houthulst) zijn twee derde van de bewoners besmet met de Britse variant van het coronavirus. Dat bevestigt burgemeester Joris Hindryckx (CD&V). Het gaat om 63 personen in het woon-zorgcentrum en 12 in de assistentiewoningen. Ook in de rest van de gemeente steeg het aantal besmettingen in amper een week tijd, van 8 naar 53 besmettingen. Ook daar gaat het om de Britse variant.

Het aantal coronabesmettingen in Houthulst steeg de afgelopen week erg snel. Er werd al gevreesd dat het om de Britse variant zou gaan, en dat werd zondagochtend bevestigd.

Zorg en Gezondheid liet zondagnamiddag ook weten dat er enkele besmettingen met de Britse variant waren vastgesteld in de zorgvoorziening De Vleugels in Houthulst. Die voorziening biedt ondersteuning aan mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Tot hiertoe gaat het om 8 bewoners en enkele personeelsleden. Alle besmette personen en risicocontacten werden geïsoleerd. De voorziening laat extra testen uitvoeren en de nodige veiligheidsmaatregelen worden ingevoerd.

Besmetting in basisschool

Ook in Aalst is een geval van de Britse variant van het coronavirus bekend geraakt. Vrijdagavond bleek dat een van de leerlingen van de BSBO De Brug in de Welvaartstraat in Aalst besmet is de variant. De school neemt meteen strenge maatregelen.

“Van zodra we op de hoogte werden gesteld dat een van onze leerlingen besmet leek met de gevaarlijke nieuwe variant hebben we onmiddellijk onze verantwoordelijkheid genomen”, zegt de woordvoerster van de school Céline Hertecant. “De wetgeving stelt dat enkele de zogenaamde hoogrisicocontacten van de leerlingen in quarantaine dienden geplaatst te worden, maar we hebben beslist om ook alle laagrisicocontacten in quarantaine te plaatsen. Dat betekent concreet dat alle leerlingen en leerkrachten die met de leerling in kwestie in contact zijn geweest, in quarantaine moesten gaan. Iedereen werd ondertussen verwittigd.”

De rest van de school moest voorlopig niet gesloten worden, laat Hertecant nog weten.