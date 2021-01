Legendarische muziekproducent Phil Spector op 81-jarige leeftijd overleden

Muziekproducent Phil Spector is op 81-jarige leeftijd overleden in een Amerikaanse gevangenis. De man is een natuurlijke dood gestorven, klinkt het.

De legendarische Amerikaanse muziekproducent werd in 2009 veroordeeld tot 19 jaar cel voor de moord op B-actrice Lana Clarkson. Hij kreeg toen 15 jaar voor moord ‘in the second degree’, vergelijkbaar met doodslag in België. En daarboven op ook vier jaar voor verboden wapendracht.

Hij doodde Clarkson in februari 2003 in zijn woning nabij Los Angeles. Hij zou een geladen pistool in Clarksons mond hebben gehouden en hebben afgevuurd. In de jaren voor zijn veroordeling bleef Spector op vrije voeten door de betaling van een borgsom van één miljoen dollar.

De muziekproducent is vooral bekend als uitvinder van de Wall of Sound. Daarmee ga hij in de jaren zestig de popmuziek een compleet ander geluid. Hij produceerde platen voor onder meer Elvis Presley, The Beatles, The Ronettes (’Be my Baby’), The Righteous Brothers (’You’ve lost that lovin’ feelin’’, ‘Unchained Melody’) en Tina Tuner.

In 1989 werd hij in de Rock ‘n’ Roll Hall of Fame opgenomen.