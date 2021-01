Standard boekt 6 op 6 onder nieuwe coach Mbaye Leye, Cercle Brugge verliest opnieuw en pakt 4 op 36

Mbaye Leye heeft ook zijn tweede match als Standard-coach winnend kunnen afsluiten. Tegen Cercle Brugge volstond een vroege goal van Lestienne voor de zege. Cercle Brugge blijft in het sukkelstraatje. Het wacht nu al sinds 21 november op een zege en is ondertussen weggezakt naar een gedeelde laatste plaats.

Hamvraag voor de match: Paul Clement of Mbaye Leye? Welke trainer kan bevestigen na de vorige prestatie? Leye had in zijn eerste match met Standard gewonnen tegen Waasland-Beveren. Niet overtuigend, maar wel probleemloos. Paul Clement pakte in de inhaalmatch tegen Beerschot dan weer nog eens een puntje na zeven nederlagen op een rij .

“Het hadden er drie moeten zijn, maar we maakten pas laat gelijk. Net daarom voelde het ook aan als meer”, aldus Clement. Een mentale opsteker dus voor Cercle dat zijn nieuwe aanvaller Kévin Denkey nog even op de bank hield. Net als die andere Kevin, Hoggas. Jean Marcelin, de verdediger van 10 miljoen euro, moest plaats maken voor de Schot David Bates. Waarom Clement de Bulgaarse linksachter Velkovski op de tribune zette, begreep niemand. Op Beerschot was hij een van de beteren en lag hij aan de basis van de gelijkmaker. Cercle eiste net als vorige woensdag op Beerschot het balbezit op, maar bij Standard hadden ze de peptalk van Mbaye Leye goed begrepen.

Kanouté in de fout

“De uitslagen van vrijdag en zaterdag waren in ons voordeel, we moeten daarvan profiteren en klaar zijn vanaf de eerste minuut”, klonk het vooraf. Na tien minuten werd hij op zijn wenken bediend en sloeg zijn ploeg al toe. Met dank aan Franck Kanouté, de man die bij Cercle de geschiedenis zal ingaan als de organisator van de lockdown-party. Tenzij hij plots echt zou ontploffen op het veld, want voorlopig slaagt de lange Senegalees daar nog niet helemaal in. Talent genoeg. Dat liet hij vooral de eerste weken al zien, maar een constante zit er nog niet in. Hij werd wel even gehinderd, maar Raskin kon zijn pass onderscheppen waarna Lestienne het keurig afwerkte. Het zit hem in de details wordt dan geopperd, of in het geluk. Zoals Hazard die op Beerschot op de paal mikte. Dit keer was het Ugbo die op de dwarslat kopte.

Hoeveel pech kan je hebben? Zeker als je na de sneeuwzege van Moeskroen terug voorlaatste staat. Toch kan je dit Cercle nooit een gebrek aan inzet of goed voetbal verwijten, integendeel. De Braziliaan Vitinho probeerde gretig te bewijzen waarom hij op de linksachter de voorkeur had gekregen. De laatste pass, eigenlijk de passing in zijn totaliteit, is echter een groot werkpunt voor Cercle. Maar hetzelfde geldt ook voor Standard, waar Leye ook nog werk voor de boeg heeft. Het was allemaal weinig opwindend en de slordigheden deden soms pijn aan de ogen. Net als de prestatie van spits Jackson Muleka die in het magere kijkstuk niet aan bod kwam.

Hotic op de paal

Hopen op een betere tweede helft is het dan en wachten op het moment dat beide trainers de tijd rijp achten om hun nieuwe spits te presenteren. Leye zette de eerste stap: nog voor het uur bracht hij zijn nieuwe Braziliaan Joao Klauss. Een tactisch genie hoefde je niet te zijn om te bedenken dat Muleka mocht gaan zitten.

Maar nog voor Klauss op het veld stond, was Standard al eens dicht bij de 0-2 geweest. Didillon duwde de pegel van Amallah echter in corner. Carcela scoorde zelfs uit die hoekschop, maar stond overduidelijk buitenspel. Veel risico’s nam Standard daarna niet meer en het speelde met vuur door wel erg ver achteruit te kruipen. Het had geluk dat het altijd net niet was voor Cercle. Zo zette Hazard Dino Hotic alleen voor de goal, maar de Bosnische aanvallende middenvelder trof de buitenkant van de paal. Cercle bleef dreigen via Hazard en daarom was het vreemd dat Clement juist hem eraf haalde voor de Togolees Denkey. De bleke Nederlander Musaba leek ons bijvoorbeeld meer in aanmerking te komen voor een wissel. Cercle bleef op zoek gaan naar de gelijkmaker, maar altijd zat er wel iets of iemand in de weg. Het was ook lang wachten op de eerste groen-zwarte corner en plots volgde de ene na de andere. Maar echt gevaarlijk zijn? Nee, dat lukte niet. Net zoals de heenmatch had Standard aan één doelpuntje genoeg om dit verdienstelijk, maar te weinig efficiënt Cercle te kloppen. Een opsteker voor Leye en de Rouches, die voor het eerst sinds 4 september een uitmatch wonnen. Voor Cercle begint de situatie nu echt wel precair te worden.

