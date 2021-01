Brandweer evacueert 30 bewoners uit woon-zorgcentrum Spanjeberg

Asse / Zellik - De brandweer moest zondagnamiddag een dertigtal bewoners van woon-zorgcentrum Spanjeberg evacueren. Op de eerste verdieping was er een zware rookontwikkeling ontstaan na een defect in een technische installatie.

De hulpdiensten moesten zondag in de late namiddag in allerijl uitrukken naar woon-zorgcentrum Spanjeberg aan de Brusselsesteenweg in Zellik. Een van de vleugels was gehuld in zware rookwolken. Even werd gevreesd voor een brand, maar uiteindelijk bleek het om een defect te gaan in een technische installatie op de eerste verdieping.

De brandweer besloot uit veiligheidsoverwegingen een dertigtal bewoners van de meest getroffen blok te evacueren. Ze werden tijdelijk ondergebracht in een andere vleugel. De bejaarden die nog eigen kracht het gebouw konden verlaten, werden geholpen door de hulpdiensten. Voor de bewoners die niet mobiel zijn, werd een bus van De Lijn opgevorderd.

Er vielen geen gewonden tijdens de evacuatie

De brandweer verluchtte het volledige gebouw om de rook- en geurhinder zo veel mogelijk te beperken. “Het is voorlopig nog niet duidelijk of de bewoners vanavond alweer terug kunnen naar het woon-zorgcentrum”, legt burgemeester Koen Van Elsen (CD&V) uit. “Maar in het ergste geval wordt er noodopvang voorzien. Gelukkig hebben de bewoners hun coronavaccinatie al gehad, dus deze komt door dit incident niet in het gedrang.”