Familie koopt station uit 1835 en renoveert het volledig zelf: “Dit wordt ons levenswerk”

Melle / Gent / Lokeren -

De familie Vanvooren heeft de koop van haar leven gedaan: een van de oudste stenen stationsgebouwen van België. Bijna tweehonderd jaar liepen treinreizigers in en uit het station van Melle, maar nu is het gebouw een ruïne die al jaren staat te verloederen. Maar het station wordt helemaal gerenoveerd. “Toen ik het te koop zag staan, was ik direct verliefd”, zegt pater familias Luc.