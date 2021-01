Ongeveer 10.000 bezoekers voor besneeuwde Hoge Venen

Ongeveer 10.000 mensen zijn zondag naar het natuurgebied de Hoge Venen afgezakt. Dat zegt Jean-Paul Bastin, burgemeester van Malmedy. De maatregelen die werden genomen na de overrompeling van eind december 2020, hebben volgens burgemeester Bastin hun vruchten afgeworpen.

Na chaotische toestanden eind 2020 bleef het natuurgebied de Hoge Venen de voorbije weekends gesloten voor toeristen. Dit weekend ging het gebied opnieuw open voor verkeer en toeristen.

Door de sneeuw was het zowel zaterdag als zondag wel druk, maar grote chaos of problemen bleven uit. “We schatten dat er ongeveer 3.000 wagens geparkeerd stonden op de parkings en langs de kanten van de wegen waar het was toegelaten. Bij de aankomst en het vertrek van de bezoekers waren er wel vertragingen, maar er zijn geen grote incidenten gemeld”, aldus burgemeester Bastin.

Volgens de burgemeester hebben de maatregelen die genomen werden na de chaos van enkele weken geleden, hun vruchten afgeworpen. Hij wijst dan op de versterkte aanwezigheid van politie en van het Departement Natuur en Bos (Département Nature et Forêts, DNF). Die maatregelen worden nu verder geëvalueerd met het oog op de komende weekends en de krokusvakantie.