Dove man gered bij brand in Brussel

Brussel - De Brusselse brandweer heeft zaterdagavond rond 21 uur een dove man gered bij een brand in een appartement in de Werfkaai in Brussel. Een buurman hoorde een rookmelder afgaan en waarschuwde de brandweer. De bewoner zelf was op dat moment aan het slapen en was zich van geen kwaad bewust.

Volgens de woordvoerder van de Brusselse brandweer, Walter Derieuw, was het vuur ontstaan door enkele pannen die nog op het vuur stonden. “Er was een sterke brandgeur waarneembaar en er begon rook uit het appartement te komen”, zegt hij. “Na tevergeefs lang op de deur te hebben gebonkt, hebben de brandweerlui de deur geforceerd. Op dat moment is de bewoner wakker geworden en realiseerde hij zich wat er aan de hand was.”

Derieuw benadrukt dat de rookmelder en de oplettendheid van de buurman bij deze brand erger hebben vermeden. “Het is essentieel om in alle woningen rookmelders te installeren, een verplichting in huurwoningen in het Brussels gewest sinds 2005”, zegt hij. “Rookmelders redden effectief levens.”