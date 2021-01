Jessa Ziekenhuis kan op grotere schaal stalen op mutaties onderzoeken

Het Jessa Ziekenhuis in Hasselt is gestart met het sequencen van het SARS-CoV-2-genoom bij besmette patiënten in de strijd tegen varianten van het virus. Het ziekenhuis kan met zijn methode op veel grotere schaal - 2.000 stalen per week - en binnen de 3 tot 4 dagen stalen op mutaties onderzoeken. Het Rega Instituut, UZ Gent, UZA en CHU Luik kunnen momenteel samen 1.000 stalen per week op varianten onderzoeken.

In de week van donderdag 7 januari tot en met woensdag 13 januari werden in het laboratorium voor moleculaire diagnostiek van het Jessa Ziekenhuis 3.454 PCR-testen uitgevoerd op Covid-19. Van de 109 positieve stalen werden 24 stalen verder onderzocht met sequencing, waarmee precies kan worden aangetoond welke mutaties aanwezig zijn in het virus en of het gaat om gekende varianten. In een van de 24 onderzochte stalen toonde de sequentiebepaling de Britse variant.

Jessa maakt daarvoor gebruik van zijn apparatuur voor kankeronderzoek - het next generation sequencing (NGS) - die het heeft omgevormd om Covid-mutaties op te sporen. Die apparatuur blijkt gesofisticeerder en fijnmaziger, en dankzij de grote capaciteit van het labo kan het onderzoek op grotere schaal gebeuren. Bovendien kan Jessa binnen de 3 tot 4 dagen na de vaststelling van een besmetting duidelijkheid geven over het type variant, terwijl dat volgens Jessa in de momenteel gebruikte labo’s door de beperkte capaciteit minstens 10 dagen duurt.

Naast het netwerk rond Jessa zijn er in België nog negen erkende NGS-netwerken voor kankeronderzoek die hetzelfde kunnen doen. Jessa hoopt dan ook dit initiatief te kunnen inpassen in een nationaal, door de overheid gesteund project. Op dit moment is er geen financiering voor het onderzoek en zal het sequencen voorlopig op kosten van het ziekenhuis gebeuren.