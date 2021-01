Ajax wint Klassieker tegen Feyenoord na flauwe pot

Een hoogstaande partij was het niet, maar Ajax heeft in Nederland wel de Klassieker gewonnen tegen Feyenoord. In de Johan Cruijf ArenA volstond een goal van Ryan Gravenberch voor een zuinige Amsterdamse zege. Ajax wordt door de zege opnieuw alleen leider in de Eredivisie. Feyenoord, dat zeker een gelijkspel had verdiend, is nu vierde.

In een weinig entertainende eerste helft klom Ajax halfweg op voorsprong via Ryan Gravenberch. De jonge middenvelder kapte zich goed vrij en plaatste de bal voorbij een kansloze Nick Marsman.

Ajax was duidelijk de ploeg met de meeste kwaliteit, maar het liet na om Feyenoord in de problemen te brengen. Het speelde bij momenten met de handrem op waardoor de bezoekers vrij gemakkelijk standhielden, al stonden ze natuurlijk wel al op achterstand. Op slag van rust kregen we dan toch wat opwinding: Toornstra zette zich goed door, maar knalde de bal in het zijnet.

Ajax komt goed weg

In de tweede helft kregen we hetzelfde spelbeeld. Ajax kon wel leven met die kleine voorsprong en drukte opnieuw niet vol door. Bijna kregen de Amsterdammers het deksel op de neus. Eerst miste Berghuis nog een grote kans, waarna Jorgensen wel de gelijkmaker leek te scoren. Gelukkig voor Ajax stond Toornstra buitenspel en ging het Rotterdamse feestje niet door. Als waarschuwing kon het echter wel tellen.

Veel leek het de thuisploeg echter niet te kunnen deren. Het bleef traag spelen en liet Feyenoord komen. De bezoekers kwamen nu toch wat meer opzetten en verdiende stilaan een gelijkmaker, maar opnieuw stond het vizier van Berghuis niet scherp genoeg afgesteld. Feyenoord probeerde nog wel, maar was niet in staat om Ajax nog uit verband te spelen. Al was het er nog twee keer heel erg dichtbij. Eerst was er een zeer goede redding nodig van Onana om Fer van de gelijkmaker te houden, waarna Sinistera in de absolute slotseconden nog tegen de deklat kopte. Ajax kwam op die manier héél goed weg, maar de Amsterdammers worden wel opnieuw alleen leider in de eredivisie.