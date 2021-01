Corona – en de hittegolf van augustus – dompelde ons land vorig jaar in rouw met gemiddeld gezien 16,6 procent meer doden dan normaal. Maar één Vlaamse gemeente ging fors tegen die trieste trend in.

Vijftien mensen overleden er vorig jaar in Zuienkerke volgens de voorlopige cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel. In de drie jaar daarvoor waren het er gemiddeld 22 per jaar. Het is natuurlijk ...