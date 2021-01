Spanning is te snijden voor inauguratie Biden, FBI waarschuwt voor geweld in alle staten

De spanning is te snijden in de Verenigde Staten. President Donald Trump heeft al aangekondigd dat hij niet aanwezig zal zijn op de inauguratie van Joe Biden op 20 januari, maar er wordt wel gevreesd dat zijn aanhangers massaal zullen afzakken naar de hoofdstad. Zeker na de bestorming van het Capitool eerder deze maand. De FBI heeft al gewaarschuwd voor gewelddadige protesten in alle 50 staten.

Washington D.C. wordt in de hoogste staat van paraatheid gebracht voor de inauguratie van Joe Biden. Hier en daar klinkt zelfs de vergelijking met een war zone. Overal worden er barricades opgetrokken en de veiligheidsdiensten zijn talrijk aanwezig. En daar hebben ze goede reden voor. De FBI heeft deze week al gewaarschuwd voor mogelijk gewelddadige protesten in alle 50 staten. Er wordt vooral met argusogen gekeken naar binnenlandse extremistische groeperingen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Departement Of Homeland Security, de FBI en acht andere organisaties. “In navolging van de bestorming van het Capitool op 6 januari vormen geplande evenementen, in de aanloop naar de inauguratie, continu kansen voor geweld tegen ambtenaren, overheidsgebouwen en federale en lokale hulpdiensten”, klonk het.

Christopher Wray, directeur van de FBI, zei donderdag nog dat de autoriteiten “de oproepen voor mogelijk gewapende protesten en activiteiten in de aanloop naar de inauguratie volgen en dat ze alle mogelijke aanleidingen in de gaten houden.”

(Lees verder onder de foto)

Foto: REUTERS

LEES OOK. Zwaarbewapende man die vrijdag aan Capitool werd ingerekend weer vrijgelaten, hij was “verloren gelopen”

25.000 manschappen

De burgemeester van Washington D.C., Muriel Bowser, heeft iedereen opgeroepen om de hoofdstad te vermijden tijdens de inauguratie. Ze had ook al om een pre-disaster-verklaring gevraagd om zo de veiligheid preventief te kunnen verhogen. President Trump zou die volgens het Witte Huis ook al goedgekeurd hebben.

Er wordt vooral gekeken naar heel wat online oproepen tot geweld en protesten. Experten vrezen ook dat de bestorming van het Capitool, die door velen gezien wordt als een succes, voor extra motivatie zal zorgen om opnieuw actie te ondernemen.

Daarom worden er aan alle capitoolgebouwen in de 50 staten extra maatregelen genomen. Er worden barrières gecreëerd en ramen gebarricadeerd. In enkele staten worden de gebouwen zelfs onder volledige lockdown geplaatst.

Volgens CNN heeft het Pentagon ook al 25.000 manschappen van de National Guard goedgekeurd voor de inauguratie van Biden om zo de situatie in de hoofdstad onder controle te houden. De repetitie van de feestelijkheden werd wel al met een dag uitgesteld. Normaal had die zondag plaatsgevonden, maar die werd last minute verzet naar maandag. Toch zou er geen sprake zijn van serieuze dreigingen.

LEES OOK. Facebook weigert wapenadvertenties rond inhuldiging Biden

(Lees verder onder de foto)

Foto: AFP

Beslissingen terugdraaien

Na zijn inauguratie woensdag wil Biden al onmiddellijk een tiental beslissingen van Trump terugdraaien. Zo wil hij opnieuw deelnemen aan het klimaatakkoord van Parijs en wil hij een einde brengen aan het reisverbod voor overwegend islamitische landen. Hij zou ook plannen hebben om het rechtssysteem te hervormen en wil bekijken hoe hij kinderen en ouders die gescheiden leven aan de Mexicaanse grens opnieuw kan herenigen.

LEES OOK. Hoe groot is de reputatieschade na vier jaar president Trump? En wat gaat hij nu eigenlijk doen?

Daarnaast zal hij ook de coronapandemie in de VS onder handen nemen. Hij wil een mondmaskerplicht invoeren in alle overheidsgebouwen en tal van steunmaatregelen ondertekenen.

Biden zou ook een uitgebreid immigratieplan naar het Congres willen sturen binnen de eerste 100 dagen van zijn presidentschap. Dat plan zou ervoor moeten zorgen dat miljoenen mensen zonder papieren in de VS de Amerikaanse nationaliteit kunnen aanvragen.