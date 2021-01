Noa Lang draagt doelpunt op aan overleden oma... en krijgt geel

Noa Lang scoorde het derde doelpunt voor Club Brugge, maar moest dat bekopen met een emotionele gele kaart. Hij trok zijn shirt uit om een boodschap te tonen voor zijn recent overleden grootmoeder. ‘I love you oma, RIP’.

“Mijn oma is eergisteren overleden. Het is heel moeilijk voor mij, want ik kon niet naar mijn moeder toe. Maar gelukkig hebben we gewonnen en kon ik scoren voor haar. Dat is het voornaamste.”

Club won al bij al vrij vlot van Beerschot. “Zonder groots te spelen”, beseft Lang. “Ik speelde zelf ook geen grootse wedstrijd. In de eerste tien minuten na rust vreesden we eenzelfde scenario als tegen STVV. Maar het kwam goed.”