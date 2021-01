ONZE PUNTEN. Emotionele Lang beste man bij Club Brugge

Club Brugge won zondagavond vlot van Beerschot. Bas Dost, Odilon Koussounou en Noa Lang zorgden voor de goals. Die laatste was de uitblinker van de avond.

Simon Mignolet 7

Onderscheidde zich na rust met knappe saves op Suzuki, Noubissi en Eleke.

Clinton Mata 7

Verdedigde agressief en stak Suzuki in zijn achterzak.

Odilon Kossounou 7

Reageerde scherper dan iedereen om zijn eerste goal voor Club Brugge te scoren. Defensief ook top.

Brandon Mechele 6

Slechts één keer door Abdoulie Sanyang in verlegenheid gebracht.

Eduard Sobol 6

Defensief foutloos, maar aanvallend nog niet op zijn beste niveau.

Mats Rits 7

Baas op het middenveld op zijn “geboortegrond”. Vocht heroïsche duels uit met Rapha Holzhauser.

Ruud Vormer 7

Goeie kans op vrije trap voor rust, liep zich goed vrij na rust. Speelde actieve wedstrijd.

Charles De Ketelaere 7

Bevestigde zijn goeie wedstrijd op de plaats van Hans Vanaken en leverde zijn derde assist van het seizoen aan. Na de vervanging van Dost diepste man.

Krépin Diatta 7

Zette goed druk en veroverde de bal in de fase die voorafging aan de 0-1. Speelde attente en vinnige wedstrijd.

Noa Lang 8

Match na match de beste man bij Club. Dook over heel het veld op en had een voet in alle goals. Maakte ook defensief zijn truitje nat. Tranen na zijn goal voor oma.

Bas Dost 7

Tweede match, tweede goal. Zette Club op voorsprong met een subtiele spitsengoal. Dwong na rust Mike Vanhamel tot een parade.

Federico Ricca 6

Kwam er aanvallend iets beter uit dan Sobol. Viel de zestien meter aan.

Eder Balanta 6

Kwam er op voor Bas Dost waarop Charles De Ketelaere diep mocht gaan spelen.

Stefano Denswil -

Eerste minuten sinds zijn comeback. Te laat voor een beoordeling.

David Okereke -

Viel te laat in voor een beoordeling.

Youssouph Badji -

Viel te laat in voor een beoordeling.