Wat betekent president Joe Biden voor de relaties van de VS? “Hij zal moeten kiezen”

“America is back”, tweette Joe Biden na zijn verkiezingsoverwinning. Het signaal aan de wereld was duidelijk: de Verenigde Staten zullen na vier jaar Trump hun ‘rechtmatige’ plaats op het wereldtoneel weer innemen. Maar zal het buitenlandbeleid van de nieuwe president zó verschillen van dat van zijn voorganger? “Biden zal moeten kiezen waar hij zijn chips wil inzetten. De tijd is beperkt”, zegt professor geopolitiek David Criekemans (UAntwerpen).