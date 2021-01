REACTIES. Emotionele Losada: “Afscheid nemen doet altijd pijn, zeker als het over Beerschot gaat”

Hernan Losada heeft naar alle waarschijnlijkheid zijn laatste wedstrijd als trainer van Beerschot gecoacht. De Argentijn trekt richting Amerika om daar trainer te worden van DC United. Losada is een clubicoon bij Beerschot. Het afscheid viel hem dan ook zwaar. “Zonder Beerschot zou ik niets zijn”

Het was een emotionele Hernan Losada die sprak na de 0-3-nederlaag tegen Club Brugge. Niet de verliespartij was de oorzaak van de opwellende tranen, wel het nakende afscheid van de coach bij de club van zijn hart. Losada trekt binnenkort immers naar het Amerikaanse DC United. De Argentijn vertelde onder meer dat het afscheid hem zwaar valt: “Als je afscheid moet nemen, doet dat pijn. En al zeker als het om Beerschot gaat. Maar goed, de cirkel was rond. Ik heb alles gegeven voor deze club en het heeft me bloed, zweet en tranen gekost om deze club terug naar 1A te brengen.”

“De timing van mijn vertrek is misschien niet ideaal zo midden in het seizoen, maar ik kon niet anders. De kalender daar zit nu eenmaal anders in elkaar. Wat me overtuigd heeft om daar aan de slag te gaan? Ik denk dat het een droom is voor veel trainers om in de MLS te werken. Ik besef ook dat je niet elke dag zo’n kans krijgt. Maar ik ben de club enorm dankbaar voor een fantastische tijd. Zonder Beerschot zou ik niets zijn.”