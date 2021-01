Eline De Munck krijgt verwensingen na selfie met Open VLD’ers

Open VLD kreeg zondag heel wat kritiek over zich heen na hun online nieuwsjaarsreceptie. Op een selfie van Eline De Munck poseren premier Alexander De Croo en partijvoorzitter Egbert Lachaert dicht bij mekaar, terwijl er op de achtergrond een bandje speelt. De politieke partij verdedigde zich al uitvoerig, maar nu krijgt ook De Munck zelf heel wat kritiek op sociale media.

“Alle veiligheidsmaatregelen en afstandsregels werden gerespecteerd”, klonk het bij Open VLD. De partij verdedigde haar nieuwsjaarsreceptie door uit te leggen dat iedereen op minstens 1,5 meter van elkaar zat en dat de band in een andere ruimte stond. Maar een selfie van Eline De Munck, die de receptie presenteerde, gaf “een verkeerd beeld vanuit dat perspectief”, zei voorzitter Egbert Lachaert.

LEES OOK. Open VLD moet zich verdedigen na felle kritiek op online nieuwjaarsreceptie, N-VA wil premier interpelleren

Na de kritiek op de partij, krijgt nu ook De Munck te maken met heel wat commentaar op sociale media. Onder een foto die ze twee dagen geleden op Instagram postte, staan heel wat verwijtende reacties. “Schandalig”, “hypocriet”, “beschamend”, klinkt het.

De Munck zelf was zondagavond niet bereikbaar voor commentaar, maar verdedigde zich eerder al op Instagram door uit te leggen dat alles conform de regels was verlopen en toonde een foto waarop de afstand tussen haarzelf en de voorzitter en premier duidelijk te zien was.