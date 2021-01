BUNDESLIGA. Bayern München dankt recordman Lewandowski, Schalke met Raman onderuit in Frankfurt

In de Bundesliga stonden zondag twee wedstrijden op het programma. Leider Bayern voldeed aan de verwachting, terwijl Schalke, met Raman een uur op het veld, verloor bij Frankfurt.

Bayern profiteert van puntenverlies concurrenten

Bayern München heeft zondag de drie punten thuisgehouden tegen Freiburg. De Rekordmeister won met 2-1 en profiteerde zo maximaal van het puntenverlies van eerste achtervolgers Leipzig, Leverkusen en Dortmund eerder dit weekend.

Robert Lewandowski (7.) opende al vroeg de score voor Bayern. Met zijn 21e doelpunt verbeterde de Poolse spits terloops het record van legende Gerd Müller met de meeste treffers in de eerste competitiehelft.

?? | De 21ste treffer van Robert Lewandowski dit seizoen is een feit! ??#FCBSCF pic.twitter.com/FHPeoDxcor — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) January 17, 2021

Invaller Nils Petersen zorgde met zijn eerste balcontact in de 62e minuut voor de verrassende gelijkmaker, maar Bayern verhoogde daarop de druk en Thomas Müller (74.) maakte op aangeven van Leroy Sané de 2-1. Petersen was in het slot nog dichtbij een tweede treffer, maar hij vond de lat op zijn weg.

Bayern verstevigt in de tussenstand zijn leidersplaats. Het telt nu 36 punten en vergroot haar voorsprong op eerste achtervolger Leipzig tot vier punten. Leipzig speelde zaterdag 2-2 gelijk bij Wolfsburg. Ook nummers drie en vier, Leverkusen (1-0 nederlaag bij Union Berlijn) en Dortmund (1-1 tegen Mainz), konden dit weekend niet winnen.

Opmars van Schalke van korte duur

Een week nadat Schalke 04 eindelijk zijn eerste zege van het seizoen kon boeken, hebben de Königsblauen zondag opnieuw verloren. Eintracht Frankfurt was met 3-1 te sterk voor het team van Benito Raman. Raman stond aan de aftrap, maar werd op het uur naar de kant gehaald. Bij Frankfurt was de van Real Madrid teruggekeerde Luka Jovic de held met twee doelpunten.

Na goals van André Silva (26.), voor Frankfurt, en Matthew Hoppe (29.), voor Schalke, leek de partij lange tijd op een gelijkspel af te stevenen. Dat was echter buiten Jovic gerekend. De Servische aanvaller, die tussen 2017 en 2019 al furore maakte voor Frankfurt, keerde afgelopen week op huurbasis van Real Madrid terug naar de Adelaars. Jovic startte op de bank, maar mocht na 62 minuten invallen. Tien minuten later knalde hij al een eerste keer raak. Twee minuten in de toegevoegde tijd volgde nog een tweede treffer.

IMPACT | Luka Jovic heeft in 38 minuten voor Eintracht Frankfurt evenveel doelpunten (2) gescoord als in heel z'n loopbaan bij Real Madrid. ??????#SGES04 pic.twitter.com/hOYUJfoabm — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) January 17, 2021

In de tussenstand is Frankfurt zevende. Schalke ziet onderaan Mainz, dat zaterdag 1-1 gelijkspeelde bij Dortmund, opnieuw naast zich komen. De twee ploegen staan laatste met elk zeven punten na zestien speeldagen.