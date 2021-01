86 procent van leerkrachten ziet leerachterstand bij kinderen

86 procent van de leerkrachten in de lagere school merkt een leerachterstand bij zijn of haar leerlingen, als gevolg van corona. Dat blijkt uit een enquête van Van In, de maker van online leerplatform Bingel. Eén op de acht leerkrachten ziet die zelfs bij alle leerlingen.

De achterstand is het grootst bij lezen en wiskunde. Bij wiskunde gaat het om 44 procent met een grote achterstand en 39 procent met een kleine leerachterstand, bij lezen is dat respectievelijk 47 en 33 procent.

Ook bij taal, spelling en schrijven stellen meer dan drie op de vier leerkrachten een achterstand vast. Bij Frans en WO ligt het cijfer wel wat lager.

Door corona is het gebruik van online leerplatformen toegenomen, zeggen de leerkrachten nog. Bij 44 procent van de ondervraagde leerkrachten is het ICT-beleid van de school veranderd sinds het begin van de pandemie. Het aantal tablets en laptops op school is ook toegenomen.