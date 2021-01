Twee scholen dicht, hele gemeente lamgelegd: Britse coronavariant lijkt niet te stoppen

Kan de verspreiding van de Britse variant van het coronavirus nog worden gestopt? Dat is de vraag nu twee scholen in Edegem en Kontich de deuren sluiten na besmettingen. Tweeduizend gezinnen moeten in quarantaine. En in Houthulst raakten tientallen mensen besmet met de mutatie. De quarantaine wordt er uitgebreid naar tien dagen in plaats van zeven.