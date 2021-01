“Al die ellende omdat het programma te vol zit: één of twee spelers minder in de kern en elke eersteklasser heeft veldverwarming”

Het is een constante in het Belgisch voetbal: als er sneeuw valt, steekt de polemiek op. Dan raakt de Jupiler Pro League op drift. Dat komt door een gebrek aan doortastendheid van de Pro League, die te veel ruimte laat voor improvisatie in zijn licentievoorwaarden met betrekking tot de bespeelbaarheid van de velden bij slecht weer.