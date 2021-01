Simon Deli valt naast de kern bij Club Brugge, transfer (naar Turkije?) nog niet uitgesloten

Brugge - Een zeldzaamheid bij Club Brugge: Simon Deli, die nochtans volledig fit was, viel naast de kern. De Ivoriaanse verdediger verloor zijn basisplaats aan Kossounou en zou willen vertrekken bij Club Brugge.

In de Turkse pers werd Deli al gelinkt aan Fenerbahce. Volgens Clement kan Deli vertrekken als er een degelijk bod is. “Het liefst zou ik iedereen houden. Maar als de cijfers kloppen, kan iedereen vertrekken. Maar enkel bij een goed bod. Zeker na een moeilijk coronajaar”, klinkt het. Vorig seizoen was Deli nog een absolute sterkhouder bij blauw-zwart. “Zo gaat dat bij een topclub. Iedereen moet vechten voor zijn plaats, want dat komt niet vanzelf”, gaf Clement nog mee.