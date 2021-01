Wie is DC United, de toekomstige club van Hernan Losada? “Zijn speelstijl past perfect bij de MLS”

Hernan Losada kiest voor een avontuur in de Verenigde Staten. De 38-jarige Argentijn verruilt Beerschot voor viervoudig MLS-kampioen DC United. Financieel zet hij een stap vooruit, sportief niet. DC United is al lang niet meer de topploeg die het ooit is geweest.

De Major League Soccer heeft de voorbije jaren stappen stevige stappen vooruit gezet en haalde de voorbije jaren (ex-)vedetten als David Beckham, Thierry Henry, Zlatan Ibrahimovic en Kaka naar de Verenigde Staten. Er is dus veel geld, maar daar profiteren de trainers in de competitie doorgaans minder van. “Losada gaat daar niet de jackpot winnen”, weet Thijs Vloebergh, MLS-volger bij Eleven Sports.

“Het zou me verbazen als hij bij DC United veel meer dan 500.000 euro per jaar zal verdienen. De grootste bedragen in de MLS gaan naar de designated players, dat zijn drie spelers per club die meer mogen verdienen dan het loonplafond van 504.375 dollar per jaar.” Maar een half miljoen euro blijft natuurlijk veel geld. Financieel zet Losada dus wel degelijk een stap vooruit.

Sportief kneusje

De MLS is sportief aan een opmars bezig, maar volgens Vloebergh is DC United momenteel een van de zwakkere ploegen in de competitie. Hun laatste titel dateert al uit 2004. “DC United is een club die al een hele tijd teert op zijn reputatie van rond de eeuwwisseling. Sportief gaat het al een paar jaar niet meer voor de wind. Vorig seizoen eindigde de club voorlaatste in de Eastern Conference.”

“Ik ben ervan overtuigd dat Beerschot een sterkere spelerskern heeft dan DC United. Frédéric Brillant, een 35-jarige ex-speler van Beerschot, is daar bijvoorbeeld nog steeds een belangrijke speler. De speelstijl van Losada past wel perfect bij de MLS. Aanvallen en één doelpunt meer maken dan de tegenstander, dat is daar de tactiek”, besluit Vloebergh.