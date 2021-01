Waarom klacht van verliezende clubs na sneeuwmatchen maar weinig kans heeft op slagen

Genk (op Moeskroen) en Kortrijk (op Oostende) verloren op een ondergesneeuwd veld. Beide teams speelden onder voorbehoud en dat leidt automatisch tot een klacht. De Limburgers en de Kerels vonden dat niet alles gedaan was om het veld speelklaar te maken. Toch moeten ze niet hopen dat hun tegenstanders nog een 0-5-forfaitnederlaag aangesmeerd krijgen.

De Diaz-Arena in Oostende leek zaterdag wel even Baraque de Fraiture. Iedereen dacht dat Oostende-Kortrijk zou worden afgelast – in de sneeuw kon de VAR zelfs geen buitenspellijn trekken –, maar scheidsrechter ...