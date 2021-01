Vincent Kompany wil refs die meer toelaten, maar is die oproep terecht? “De Engelse arbitrage is ook niet heilig”

Vincent Kompany haalde de Belgische arbitrage door de mangel na de omstreden rode kaart voor Kemar Lawrence vrijdag in Eupen. “We lopen achter”, klonk het. “Onze refs moeten zich aanpassen aan modern voetbal. Dat is sneller en intensiever.” De Anderlecht-coach wil dus arbiters zoals in de Premier League die vaker laten doorspelen, maar moeten we daar wel naartoe? “Dat is allemaal goed en wel, tot er eens een zware blessure volgt.”

Jürgen Geril