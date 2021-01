Opnieuw meer dan 2.000 coronabesmettingen per dag

Het gemiddelde aantal nieuwe coronabesmettingen blijft stijgen. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Tussen 8 en 14 januari werden per dag gemiddeld 2.010,1 nieuwe besmettingen geregistreerd, een stijging met 9 procent ten opzichte van een week eerder. De stijging blijft wel vertragen: zondag ging het nog om een stijging met 11 procent.

Ook worden nu 28 procent meer tests afgenomen (gemiddeld zo’n 45.300) dan de week voordien. De positiviteitsratio - het aandeel van de uitgevoerde coronatests dat een positief resultaat oplevert - ligt dan ook lager, op 5 procent.

In totaal zijn nu al 678.839 mensen besmet geraakt met het virus.

Het aantal overlijdens en nieuwe ziekenhuisopnames blijft ondertussen dalen. Tussen 8 en 14 januari overleden elke dag gemiddeld 51,4 mensen aan Covid-19, een daling met 6 procent in vergelijking met de week ervoor. Dat gemiddelde ligt wel iets hoger dan het cijfer dat zondag gemeld werd: van 7 tot en met 13 januari stierven gemiddeld 50,1 patiënten, wat 15,8 procent procent minder was dan in de week daarvoor.

In totaal zijn nu 20.435 mensen overleden aan Covid-19.

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames daalde tussen 11 en 17 januari wel nog met 10 procent, tot gemiddeld 115 per dag. Er liggen nu 1.892 Covid-patiënten in het ziekenhuis, van wie 367 op intensieve zorgen. Dat zijn er telkens 4 procent meer dan een dag eerder.