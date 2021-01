Referee Department aan refs in WhatsApp-bericht na rode kaart van Kemar Lawrence: “Beslissing was makkelijk te verdedigen”

De uitspraken van Vincent Kompany na Eupen-Anderlecht hadden impact tot in de hoogste regionen van het Referee Department. Bertrand Layec, de Fransman die verantwoordelijk is voor de VAR, vond het daarom nodig zijn scheidsrechters en assistenten een hart onder de riem te steken. Hij stuurde via WhatsApp een bericht dat ze goed bezig zijn en dat de rode kaart voor Lawrence tijdens Eupen-Anderlecht de juiste beslissing was. Vertaald vanuit het Engels:

Collega’s, ik hoop dat jullie allemaal in goede gezondheid verkeren en klaar zijn voor de komende wedstrijden. De PRD (Professional Referee Department) wil duidelijkheid scheppen over de situatie van gisteren (vrijdag dus) in de wedstrijd in Eupen.

In de 37ste minuut komt een speler van Anderlecht met een hoge intensiteit en snelheiden met beide voeten en gestrekte benen (met de studs vooruit) van de grond geheven, in op de tegenstander. Tijdens de sliding raakt hij het linkerbeen van de Eupen-speler Agbadou met een schaarbeweging tussen zijn gestrekte benen.

Zoals jullie weten heeft de PRD altijd aanbevolen om te focussen op deze gevaarlijke fasen en verwacht ze de rode kaart. Dit was een beslissing die gemakkelijk te verdedigen was.

Door de impact, de snelheid en de intensiteit van de tackle steunt de PRD volledig de VAR-interventie en de uiteindelijke beslissing.

Wees sterk en intelligent voor zo’n verwachte beslissing.