Dan toch kans om uitbraak van Britse coronavariant in te dijken? Nieuwe extra test moet voor snelle opsporing zorgen

Antwerpen -

De Britse, veel besmettelijkere variant van het coronavirus begint zich sneller te verspreiden. Maar het Agentschap Zorg en Gezondheid lanceerde in de provincie Antwerpen, in samenwerking met het UZA, een nieuwe extra test die de variant sneller opspoort. Daardoor stijgt de kans dat we een uitbraak nog kunnen indijken.