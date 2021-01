Na besmettingen met Britse coronavariant in scholen: “De gevolgen zijn enorm. Duizenden mensen moeten in quarantaine”

/ Edegem / Kontich - De basisschool OLFA Elsdonk in Edegem moet een week sluiten nadat twee positieve testen werden gemeld van de Britse variant van het coronavirus. Ook Sint-Jozef in Kontich gaat dicht. De leerlingen, het personeel, alle ouders , broers en zussen moeten onmiddellijk voor tien dagen in quarantaine. “De gevolgen zijn enorm”, zegt Koen Metsu (N-VA), burgemeester in Kontich. “Het gaat om duizenden mensen.”

LEES OOK. Twee scholen dicht, hele gemeente lamgelegd: Britse coronavariant lijkt niet te stoppen (+)

De beslissing werd genomen bij een spoedoverleg met een taskforce onder leiding van professor doctor Herman Goossens en professor doctor Guy Hans, het CLB en de veiligheidscel van de gemeente Edegem, klinkt het in de brief. Alle leerlingen en personeelsleden van de kleuter- en lagere school worden maandagnamiddag op school getest door een team van het UZA.

Naast de basisschool in Edegem moet ook het Sint-Jozefinstituut in Kontich een week sluiten nadat een besmetting met de Britse variant van het coronavirus werd vastgesteld. De besmetting gebeurde buiten de school, bevestigt de burgemeester van Kontich Bart Seldeslachts (N-VA). “We weten over wie het gaat. Het gaat om mensen die terugkeerden uit vakantie en niet in quarantaine zijn gegaan.”

Burgemeester Metsu, die zelf kinderen heeft op OLFA, is verontwaardigd. “Dit is te betreuren”, zegt hij in De ochtend op Radio 1. “Die mensen dragen een verpletterende verantwoordelijkheid.”

De beslissing werd zondagavond gemaakt tijdens een spoedoverleg met experten van het UZA, het CLB, het Agentschap Zorg en Gezondheid en de gemeentes Kontich en Edegem.

“We hebben de beslissing samen genomen, om de verspreiding van de Britse variant in de regio Antwerpen tegen te gaan”, zegt burgemeester Seldeslachts. “We beseffen dat deze maatregel verregaande gevolgen heeft: zo’n 1.450 leerlingen, 250 personeelsleden én al hun gezinsleden moeten in quarantaine gaan. Maar met de eindstreep van de coronacrisis in zicht is het des te belangrijker om de verspreiding van het virus tegen te gaan.”

.