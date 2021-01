Zo leerde Kamala Harris haar echtgenoot kennen

Kamala Harris (56) en haar man Doug Emhoff (56) schoven voor het eerst samen aan voor een interview bij het programma CBS Sunday Morning en hadden het daarin onder meer over hoe hun relatie, na een blind date, uitgroeide tot een gelukkig huwelijk.

Harris’ beste vriendin spoorde haar aan op een blind date te gaan met Emhoff, die volgens haar vriendin “echt een goeie, leuke man” was. De aanstaande vicepresident stemde toe, maar wilde toch wel weten om wie het ging. “Ja, ik heb hem gegoogeld, ook al zei mijn vriendin dat ik dat niet moest doen en haar moest vertrouwen”, aldus Harris, die er lachend aan toevoegde dat ze dit nooit eerder had verteld.

Emhoff zei zijn vrouw destijds een sms’je te hebben gestuurd, terwijl hij met een vriend bij een basketbalwedstrijd zat. “De volgende dag dacht ik: “Ik bel haar gewoon.” Ik liet een voicemailbericht achter, dat ze bewaard heeft en elk jaar op onze trouwdag aan me laat horen. Ik dacht dat ik nooit meer iets van haar zou horen, maar hier zitten we dan. En straks word ik de eerste “Second Gentleman” van de Verenigde Staten en ik hoop dat er nog heel veel mannen na mij volgen. Ik ben ontzettend trots op Kamala en wat ze gaat doen, en zal haar onvoorwaardelijk steunen.”

Het aanstaande vicepresidentiële paar trouwde in 2014, een jaar na hun blind date. Emhoff heeft twee volwassen kinderen uit zijn eerste huwelijk, die Harris liefkozend ‘Mommala’ noemen. Ook met de ex-vrouw van Emhoff, Kerstin, heeft Harris een zeer goede band.

Emhoff, die advocaat is, gaat naast zijn taken als Second Gentleman lesgeven aan rechtenstudenten van de Georgetown University in Washington DC.