Eline De Munck reageert voor het eerst op kritiek na selfie op Nieuwjaarsreceptie van Open VLD

Eline De Munck (32) heeft voor het eerst gereageerd op de verwensingen die ze kreeg na het nemen van een selfie op de nieuwjaarsreceptie van de Open VLD. Ze poseert samen met premier Alexander De Croo en partijvoorzitter Egbert Lachaert, terwijl op de achtergrond een bandje speelt. Het beeld veroorzaakte een storm van protest op sociale media. “Laten we een beetje verdraagzamer zijn”, reageert Eline op Instagram.

Na de felle kritiek op de partij, kreeg ook de host van de Open VLD-receptie bakken kritiek te slikken. En daar is Eline De Munck danig van geschrokken, schrijft ze in een eerste reactie op Instagram.

“Toen ik vanochtend wakker werd had ik 34 gemiste oproepen. Ik viel van mijn stoel toen ik hoorde dat de selfie die ik gisteren nam hét nieuws had gehaald. De haatreacties die ik overal lees zijn pijnlijk en moeilijk te verteren. Vooral omdat alles helemaal conform de regels gebeurde. Denk je nu echt dat de staatshoofden van ons land, die dag in dag uit de coronacrisis proberen te bestrijden, zich niet aan de regels rond die crisis houden? Denk je nu echt dat wij op minder dan 2 meter van elkaar zaten? Denk je nu echt dat de premier en voorzitter een selfie zouden delen die niet volgens de regels werd gemaakt?”

“Feit: de digitale nieuwjaarsreceptie werd opgenomen zonder publiek, in een goed verluchte, ruime studio waar iedereen op minstens 1,5 meter van elkaar zat en waar de mondmaskers enkel en alleen afgingen bij diegenen die in beeld kwamen en enkel op het moment dat de show bezig was”, gaat ze verder.

Links de selfie, rechts het beeld van de nieuwjaarsreceptie, waarop te zien is dat de verschillende partijen afstand houden Foto: RR

Ze deelt ook een quote van viroloog Marc Van Ranst, die gisteren vertelde dat de bijeenkomst niet meteen een grote uitbraak zou veroorzaken. “Dit was in mijn ogen een professionele audiovisuele productie. Hierdoor gaan de curves niet meteen stijgen. We kunnen elkaar de duvel aandoen tot in het oneindige, maar dit is toch een beetje spijkers op laag water zoeken.”

“Dank je wel om een beetje verdraagzamer en zacht te zijn”, besluit Eline. “Gelukkig ben ik niet op een mentaal slechte plaats, want wat ik vandaag allemaal over mezelf heb moeten lezen - ik vraag iedereen om de comments onder mijn laatste Insta-foto te checken - zou ik anders maar moeilijk te boven komen. Het zijn voor iedereen harde tijden. Ook voor mij. Maar wees alsjeblieft een beetje verdraagzaam.”