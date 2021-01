Koffietafel met 69 aanwezigen stilgelegd, slechts een aanwezige weet te ontsnappen

Zaventem / Nossegem - De politie heeft zaterdagnamiddag in Nossegem een koffietafel stilgelegd waarop 69 personen aanwezig waren. Eén aanwezige wist te ontsnappen aan de controle, de anderen kregen allemaal een boete. Voor sommige personen was dat niet de eerste keer.

Een alerte buurtbewoner had opgemerkt dat er wel zeer veel volk in zijn wijk was bij elkaar gekomen. De buurtbewoner besloot de politie op te bellen. Een anonieme interventieploeg ging een kijkje nemen en wist de vermoedens van de bewoner te bevestigen. Het parket werd eerst gecontacteerd en niet veel later werd het licht op groen gezet om een huiszoeking uit te voeren wegens inbreuken op de coronamaatregelen.

Koffietafel

Er bleken maar liefst 69 personen aanwezig in de woning. Het ging om een koffietafel, maar ook dat neemt niet weg dat de politie spreekt van een grove en onverantwoorde inbreuk. Bovendien werden richtlijnen als voldoende afstand en mondmaskerplicht niet gerespecteerd.

Eén persoon wist te ontkomen bij de controle. De andere aanwezigen werden wel allemaal geïdentificeerd en verzocht om de woning te verlaten. Dat verliep zonder incidenten. Voor een aantal van de aanwezigen bleek het niet de eerste keer dat ze betrapt werden op de niet naleving van de coronamaatregelen.

Parket

Alle pv’s werden overgemaakt aan het parket. Het is de procureur die nu kan beslissen of de mensen zullen worden berecht of ze eerst nog een minnelijke schikking van 750 euro voorgesteld krijgen. De organisator van de koffietafel zal wel voor de rechter moeten komen. Bij de inval werd er nog een proces-verbaal opgesteld voor illegaal bezit van een pepperspray. Die werd in beslag genomen.

